Мягкий приговор Жукову сорвал планы оппозиции использовать его имя для новых беспорядков

Активист летних московских протестов, студент-политолог ВШЭ Егор Жуков сегодня выслушал приговор суда по обвинению в подстрекательстве к экстремистской деятельности — он распространял соответствующие ролики на YouTube.

Решение Кунцевского суда оказалось неожиданно мягким — три года условно, с ограничением использования интернета на срок в два года — Егору Жукову запрещено создавать контент, администрировать сайты и блоги.

Из университета его тоже не отчислят — проректор ВШЭ Валерия Касамара присутствовала на заседании, и, когда оно закончилось, сразу сообщила об этом журналистам.

Сам Жуков сказал журналистам, что не считает свой условный срок окончательной «победой». Также он поблагодарил всех, пришедших его поддержать, и призвал своих многочисленных сторонников помочь другим трем фигурантам, чьи дела сегодня рассматривают в суде — Павлу Новикову, Никите Чирцову и Владимиру Емельянову.

«Я рад, что я на свободе. Но тем не менее, это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, мы все понимаем, что это все превратилось в политику, и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики», — сказал он.

К другим сегодняшним подсудимым внимания было меньше, хотя Алексей Навальный все-таки приехал в Мещанский суд к полудню на заседание по делу Владимира Емельянова, не упустив возможности покрасоваться перед камерами.

Новикову назначили штраф в 120 тысяч рублей, прекратив уголовное дело, и выпустили из зала суда. Емельянов получил два года условно. Чирцова приговорили к году колонии общего режима — он толкнул в грудь полицейского на митинге. Но и его ситуация не такая тяжелая, как пытаются нарисовать либералы — три месяца в СИЗО он отбыл, следовательно, пробудет в колонии не дольше полугода.

Кто больше рад свободе Егора Жукова

Позиция Жукова понятна — молодой человек считает себя несправедливо осужденным, он не признал вины и отстаивает эту точку зрения до конца, призывая не забывать об остальных.

А группа поддержки Жукова в среде либеральной оппозиции занята, как обычно, рекламой самих себя. С момента оглашения приговора Любовь Соболь, Алексей Навальный и другие, кто даже не приехал к зданию суда, говорят о том, как «суров» условный приговор, что осудили Жукова вообще «ни за что», и это очередное доказательство отсутствия уважения к праву.

Высказалась и Любовь Соболь, тайно отбывшая 4 декабря в Прагу. Она хотя бы заметила, что «рада за Егора», но, конечно, упомянула про «позор». Удивительно, как еще не посыпались твиты в духе «Мы отбили его», как это было с журналистом Иваном Голуновым.

Но интересно также, что больше всего чисто по-человечески за студента рады его, казалось бы, идеологические противники.

Проректор ВШЭ Валерия Касамара (которую летом организаторы митингов называли чуть ли не исчадием ада за ее выдвижение в Мосгордуму с поддержкой мэрии) защищала Жукова все время, пока шел процесс, была на суде и искренне порадовалась, что он скоро вернется к учебе и нормальной жизни.

Журналист Сергей Колясников заметил, что приговор гуманен, особенно если сравнивать с западной практикой, и выглядит как послание молодым: смотрите, за кем вы идете, и сто раз подумайте, прежде чем использовать насилие или призывать к нему.

Но вот депутату петербургского ЗакСа Борису Вишневскому не важно, что парень не будет сидеть в тюрьме. Куда важнее обругать главу Совета по правам человека. Даже в фактуре путается: пользоваться интернетом Жукову не запрещали, речь только об администрировании и создании контента.

Складывается впечатление, что на самом деле зачинщики незаконных митингов в Москве и те, кто их бурно одобрял из депутатского кресла в Петербурге, все же огорчены условными сроками Жукова и Емельянова, освобождением Новикова и сравнительно мягким приговором Чирцову. И не потому, что это слишком жестко, а вовсе наоборот: такое гуманное решение суда — плохо, ведь очередная «сакральная жертва» избежала своей участи. Это значит, что и разворачивать прямо сегодня перед камерами Deutsche Welle и BBC кампанию в защиту парней, боровшихся за будущее России, теперь бессмысленно. Новые митинги — тоже. А самые главные борцы за все хорошее, спокойно катающиеся в Европу раз десять в год с неоплаченными штрафами, потеряли очередную порцию финансирования.