Автобус с 30 горняками опрокинулся в Кемеровской области

Кемерово, 6 декабря. Автобус с 30 горняками опрокинулся на трассе в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел на автодороге между населенными пунктами Ленинск-Кузнецкий и Свердловский. Автобус с 30 горняками съехал в кювет и опрокинулся на бок.

«Предварительно установлено, что 62-летний водитель автобуса ПАЗ при повороте направо не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП, передает «Газета Кемерова».