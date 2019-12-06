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Автобус с 30 горняками опрокинулся в Кемеровской области

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Автобус с 30 горняками опрокинулся в Кемеровской областиКемерово, 6 декабря. Автобус с 30 горняками опрокинулся на трассе в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Кемеровской области.

Инцидент произошел на автодороге между населенными пунктами Ленинск-Кузнецкий и Свердловский. Автобус с 30 горняками съехал в кювет и опрокинулся на бок.

«Предварительно установлено, что 62-летний водитель автобуса ПАЗ при повороте направо не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства ДТП, передает «Газета Кемерова».

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Источник: «Газета Кемерова»
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