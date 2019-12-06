Сирия, 6 декабря. Четыре протурецких бойца были ранены в результате взрыва дома в городе Суран на севере Алеппо. Неизвестные совершили вылазку на базу США в районе поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Курдские радикалы возобновили незаконные аресты в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям «ан-Нусры»*** в районе города Кабана на северо-востоке Латакии.

«Исламское государство»1: обвиняется в совершении вылазки в районе нефтяного поля Аль-Омар в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в организации взрыва в населенном пункте Суран на севере Алеппо; по неизвестным причинам, арестовали фармацевта в провинции Ракка.

Провинция Латакия

На северо-востоке Латакии возобновились вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Исламская партия Туркестана» (обе организации запрещены в РФ). Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о том, что вертолеты Сирийской арабской армии (САА) активизировали боевые вылеты в зонах дислокации джихадистов в окрестностях города Кабана. Сведения о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока формируются. Как известно, исламисты, отряды которых базируются на окраинах региона, регулярно осуществляют вылазки в зонах контроля правительственных подразделений. Среди прочего боевики неоднократно предпринимали попытки нападения на российскую авиабазу «Хмеймим», провоцируя развитие вооруженного конфликта.

Провинция Алеппо

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что в северной части Алеппо взорвался жилой дом. Инцидент произошел в населенном пункте Суран к востоку от Азаза. Отмечается, что в здании было заложено СВУ. На момент его детонации в строении находились четыре бойца протурецких формирований, все они получили ранения. В организации взрыва подозреваются курдские боевики, которые неоднократно заявляли о проведении подпольных вылазок на территориях провинции, контролируемых союзниками Турции. Как известно, модель функционирования так называемых спящих ячеек Отряды народной самообороны (YPG) переняли у террористов «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новом нападении неизвестных на востоке провинции в оккупированном проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районе. Согласно сведениям сирийского телеканала Al-Ibrahiya, группа радикалов атаковала американскую военную базу в районе нефтяного месторождения Аль-Омар, которое находится на левом берегу реки Евфрат восточнее Меядина. Никаких данных о последствиях вылазки пока не поступало. Предполагается, что атака была организована террористами «спящих ячеек» «Исламского государства», которые ведут активную подпольную деятельность на контролируемой курдскими радикалами территории. Напомним, боевики ИГ1 также обвиняются в совершении налета на патрульных SDF в районе населенного пункта Абу-Хардуб, который произошел несколько часов назад.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают оказывать поддержку правительственным войскам на границах зоны «Большого Идлиба». Согласно информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), авиация РФ атакует расположения исламистов бандформирования «Тахрир аш-Шам» и союзных ему группировок на окраинах населенных пунктов Аль-Хасс, Маарет-Хурма и Дейр аль-Кабир. Напомним, накануне на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции разворачивались ожесточенные столкновения. Как известно, правительственным войскам удалось отбить у исламистов базу ПВО Аль-Катиба аль-Махджура, а также продвинуться восточнее населенного пункта Умм ат-Тина.

Провинция Ракка

Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) возобновились незаконные аресты гражданских лиц. Среди последних был задержан фармацевт родом из города Ракка по имени Али аль-Меджхем аль-Башир аль-Хавиди. О его местонахождении и причинах взятия под стражу на данный момент ничего неизвестно. Напомним, как правило, среди таких арестантов оказываются гражданские активисты, которые выступают против антинародной политики «Демократических сил Сирии» (SDF) и поддерживающих их Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.