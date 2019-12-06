Греция высылает посла Ливии из-за соглашения, подписанного Турцией с террористами

Афины, 6 декабря. Власти Греции объявили персоной нон грата ливийского посла в Афинах Мохаммеда Юниса Менфии и дали ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая на брифинге.

Поводом для такого шага стал меморандум по морским зонам, заключенный между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой террористического Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем. Афины считают подписанный документ незаконным. Данный документ по сути предполагает передел морских территорий. При этом Греция полагает, что соглашение двух стран лишает ее прав на морские зоны в районе Крита, Родоса и ряда других островов. Афины настаивают на том, что соглашение противоречит международному праву.

«Попытка пересмотра границ незаконная и не будет иметь последствий. Она является провокационной. Она должна быть осуждена безусловно», — отметил Дендиас.

В то же время глава греческого МИД подчеркнул, что высылка посла не означает разрыва дипломатических отношений с Ливией. Отметим, что накануне посол Турции был вызвал в министерство иностранных дел Греции для дачи объяснений.

Обстановка в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам так называемое Правительство национального согласия Ливии, которое связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1 (обе группировки запрещены в РФ) и другими террористическими организациями.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию с целью освободить столицу страны от боевиков. Подписанный Турцией и террористами из нелегитимного ПНС Ливии меморандум является незаконным и не имеет юридической силы.

1 Организация запрещена на территории РФ.