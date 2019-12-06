Запашный призвал «покрошить» фанатов за оскорбление футболистов

Москва, 6 декабря. Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный резко высказался об использовании нецензурной лексики на трибунах стадионов. Знаменитый дрессировщик заявил, что «покрошил» бы фанатов за мат на футбольных матчах.

Как напоминает «Газета.Ru», на нескольких матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), а также на игре отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Сан-Марино фанаты нецензурно высказывались в адрес Артема Дзюбы.

Запашный призвал «покрошить» болельщиков, оскорбляющих футболистов.

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на «вы» разговаривали», — сказал Эдгард Запашный в комментарии изданию «Спорт день за днем».

Он подчеркнул, что считает неприемлемым использование нецензурной лексики на стадионе в присутствии маленьких детей. Также, добавил Запашный, нельзя призывать к этому трибуны.

Эдгард Запашный отметил, что можно понять эмоциональный выкрик, однако в данном случае, по его мнению, речь идет о «специальной травле, намеренном действии». Руководитель Большого Московского цирка также предложил свой метод борьбы с фанатами, которые выкрикивают оскорбления. По его словам, на стадионах можно создать специальную конструкцию, которая бы сдерживала агрессивных фанатов.