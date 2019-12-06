Пушилин рассказал о готовности ДНР отразить натиск врага

Донецк, 6 декабря. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что военные республики находятся в полной боевой готовности.

В начале декабря на вооружение Народной милиции ДНР поступили новейшие образцы техники радиоэлектронной борьбы «Террикон-М2Н», «Хамелеон» и «Тритон». Разработки необходимы для противостояния подрывной деятельности ВСУ.

«Что касается военного аспекта жизни республики, то и в этой сфере мы совершенствуемся, с каждым днем работая на укрепление обороноспособности страны. Не могу о многом говорить, но, уверяю вас, мы находимся в полной готовности отразить натиск внешнего врага», — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что комплекс «Террикон-М2Н» был разработан для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ. Он способен противостоять украинским дронам «Фантом», «Мэйвик», «Лелека», «Сокол» и «Фурия» и другим.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота. Донецк и Луганск не признали новое правительство, которое незаконно пришло к власти.

Республики Донбасса объявили о своей независимости, в ответ Киев инициировал военную кампанию. По данным ООН, в Донбассе погибло более 3,3 тыс. мирных жителей, порядка 9 тыс. были ранены.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на переговорах в Минске и в «нормандском формате». 9 декабря в Париже пройдет очередная встреча в «нормандском формате».

Читайте полный текст интервью главы ДНР Дениса Пушилина.