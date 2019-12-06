Суд обязал НАБУ открыть дело на экс-представителя Зеленского о возможных злоупотреблениях

Киев, 6 декабря. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и экс-представителя президента Украины Андрея Геруса.

В материалах суда уточняется, что дело на депутата открыто в связи с его возможным злоупотреблением властью или служебным положением, передает информагентство «Украинские новости».

Жалобу на Геруса подала адвокат Элеонора Салова, представляющая в суде интересы коллеги депутата, главы «Радикальной партии» Олега Ляшко. Защитница попросила обязать НАБУ открыть дело по факту правонарушений главы ЖКХ. В заявлении бюро она указала, что в действиях Геруса есть состав уголовных преступлений.

По мнению адвоката, деятельность главы комитета Рады нанесла ущерб госбюджету Украины и отечественным компаниям на рынке электроэнергетики.

Во вторник, 3 декабря, суд обязал НАБУ внести сведения о возможном уголовном правонарушении Геруса в Единый реестр досудебных расследований.

7 ноября лидер «Радикальной партии» Ляшко и (на тот момент) представитель президента Украины в правительстве страны и глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Герус подрались в аэропорту Борисполь. Последний после инцидента на своей странице в Facebook заявил, что Ляшко специально поджидал его в аэропорту, «чтобы устроить шоу-провокацию». По его словам, «претензия Ляшко — это импорт электроэнергии (из РФ)».

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине, назначив на его место Алексея Перевезенцева. Причины решения украинского лидера неизвестны.