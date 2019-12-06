Выводы о низком качестве ядерного оружия РФ назвали «советами постороннего дилетанта»

«Ядерный меч России» достаточно крепкий за счет наличия разных видов ядерного оружия и выводы о его плохом качестве не соответствуют реальности. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее глава Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов указал различие ядерных сил США и России. По его словам, США «не позволяют себе такой роскоши», как создание разнообразных пусковых вариантов стратегических ядерных ракет.

«У них на замену ядерной триады будет одна наземная система, одна морская, одна воздушная. И все. Но они делают получше. Мы же делаем большое разнообразие, и далеко не всегда это не идет в ущерб качеству», — подчеркнул ученый.

Такое мнение эксперт высказал, оценивая целесообразность поддержки проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин».

Виктор Баранец объяснил «скулеж Арбатова», почему Россия идет по пути создания различных типов ядерного оружия. При этом он указал, что критик ядерного оружия никогда не имел дела с его производством или разработкой.

«Я хочу сказать Арбатову, что ядерный меч России силен за счет наличия разных видов ядерных инструментов. Нужно знать природу и стратегию современной войны. К тому же необходимо знать уровень развития стратегических ядерных сил тех стран, которые ими обладают. Только тогда можно делать какие-то выводы. А Арбатов просто ляпнул языком, чем очень сильно понизил свой публицистический рейтинг. Он это делал уже не раз, пытаясь комментировать вопросы, в которых не разбирается. Он очень далек от проблем качества наших стратегических ядерных вооружений. Это советы постороннего дилетанта, которому хочется отметиться на горячей теме», — подчеркнул собеседник ФАН.

К тому же, по мнению Баранца, ученому следует прочитать недавнее заявление главного конструктора межконтинентальных баллистических ракет Юрия Соломонова, который отмечает превосходство российских ядерных вооружений над американскими.

«По словам Соломонова, наше ядерное оружие по качеству намного превосходит американское. Соломонов не заработал свое звание на каких-то пустых теоретических разработках. Это говорит человек, головой и руками которого было создано наше ядерное оружие. Говорить о некачественности нашего ядерного оружия не может человек, который находится очень далеко от него. Арбатов не знает уровень технической оснащенности и современный уровень управления ядерного оружия России», — сказал военный эксперт.

Ранее в США высоко оценили советский «супертанк» для ядерной войны. Так, издание The National Interest рассказало о танке, известном под названием «Объект 279». Авторы публикации акцентировали внимание на двух необычных особенностях советского танка, вес которого составлял 60 тонн.