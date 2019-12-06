Ракета «Союз» с космическим грузовиком «Прогресс» стартовала с «Байконура»

Москва, 6 декабря. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-13» стартовала в пятницу с космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Его стыковка с МКС состоится 9 декабря. Цель полета: доставка на борт станции топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме», — говорится в сообщении.

В декабре с «Байконура» планируется также осуществить запуск спутника «Электро-Л» №3 с помощью ракеты-носителя «Протон-М». Транспортные корабли «Прогресс» были разработаны еще в СССР для снабжения орбитальных станций. Первый запуск произошел в январе 1978 года.

Напомним, что в конце ноября министерство обороны РФ заявило об успешном запуске с космодрома «Плесецк» ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», которая доставила на орбиту военный спутник. Главный испытательный космический центр имени Титова ВКС РФ следил за полетом ракеты. Это уже второй пуск «Союз-2.в», осуществленный в этом году с космодрома «Плесецк». В последний раз ракета стартовала 10 июля.