Кремль выступил против трансграничного преследования россиян со стороны США

Москва, 6 декабря. Москва выступает за сотрудничество с США в расследовании киберпреступлений, но не одобряет трансграничное преследование россиян со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал решение властей США назначить высокую награду за поимку хакера из России.

«Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений, в поимке преступников, но в данном случае о сотрудничестве речи не идет, опять же не по нашей вине. Мы традиционно выступаем против трансграничного преследования российских граждан со стороны США», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что борьба с киберпреступностью – это та сфера, в которой российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество. Однако эти предложения натыкались на глухую стену нежелания и непонимания, подчеркнул Песков.

Накануне Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении граждан РФ Максима Якубца и Игоря Турашева, которых обвинили в мошенничестве с компьютерным ПО. Рестрикции были введены и в отношении ряда физических и юридических лиц, которые в Америке связывают с хакерской группой Evil Corp. В санкционном списке фигурирует еще 15 физических лиц, значительная часть которых — граждане Российской Федерации, помимо россиян в списке есть граждане Греции, Израиля, Испании, Узбекистана и Украины. Против Якубца и Турашева были выдвинуты официальные обвинения в сговоре, компьютерном взломе и мошенничестве