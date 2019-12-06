ФАН получил подлинные паспортные данные Руслана из Брянска, которые опровергают расследование «Фонтанки»

В распоряжении редакции Федерального агентства новостей оказались новые неопровержимые сведения, доказывающие вымышленность интервью «Фонтанки» о Руслане из Брянска, которого петербургское издание пыталось выдать за бойца ЧВК «Вагнера». У ФАН имеются документы, подтверждающие недействительность паспортных данных, указанных «Фонтанкой» в своем расследовании.

Ничего не подтверждено

Петербургское издание «Фонтанка» 22 ноября опубликовало материал, посвященный инциденту 2017 года, когда в Сирии был уничтожен террорист ИГИЛ1 (ИГ1, «Исламское Государство»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ). Статья вышла вслед за «расследованием» журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова, который в своей публикации ликвидацию боевика представил как казнь солдата-дезертира правительственной армии Сирии. По его мнению, в инциденте замешаны бойцы ЧВК «Вагнера». Коротков также взял направление на установку личностей, участвовавших в уничтожении террориста, и указал, что в ликвидации принимал участие некий Станислав Д.

«Фонтанка» поддержала «Новую Газету», опубликовав собственное расследование. Журналисты заявили, что установили личность еще одного предполагаемого бойца ЧВК «Вагнера» — 39-летнего Руслана. Петербургское издание даже смогло созвониться с «подозреваемым» и взять у него интервью. Разговор журналиста с жителем Брянска был опубликован.

Странности в задаваемых «Фонтанкой» вопросах и получаемых от Руслана ответах сформировали предположение, что интервью могло быть вымышленным. Журналисты ФАН проверили изложенные факты, используя сведения, указанные петербургским изданием: город проживания, имя, место работы, примерный род деятельности и кусочки биографии. Федеральное агентство новостей нашло Руслана в Брянске и направило съемочную группу в командировку. Однако на месте выяснилось, что он оказался совсем не тем человеком, о котором писала «Фонтанка».

Жителя Брянска, работающего в ДДЮТ имени Гагарина, зовут Руслан Нехаев. В видеоинтервью ФАН он рассказал, что никогда не воевал в Чечне, не был в Сирии и на работе занимается фольклором, а также постановками детских номеров. Руслан подтвердил: действительно летал в Европу, Молдавию и Белоруссию, но не в САР. Федеральное агентство новостей опубликовало свое расследование, в котором по фактам опровергло интервью «Фонтанки».

Однако прошлый материал ФАН не охватил все подтасованные факты, указанные газетой «Фонтанка». В распоряжении нашей редакции оказались реальные паспортные данные описываемого «Фонтанкой» Руслана (на получение данных Руслан нам дал персональное согласие). Журналистам понадобилось время, чтобы проверить их подлинность и сопоставить с теми, о которых писала «Фонтанка» в своем интервью.

«Гвоздь в крышку гроба фейка «Фонтанки»

Согласно статье «Фонтанки», их вымышленный Руслан из Брянска в январе 2017 года вылетел из России в САР чартерным рейсом сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. Вылет якобы осуществлялся по маршруту «Ростов — Дамаск». На регистрации использовался паспорт, последние цифры которого — «838».

Проверка сведений, открытая беседа с Русланом Нехаевым в Брянске показали, что «Фонтанка» обманула читателей и в этих деталях. Собеседник ФАН предоставил свои документы для сопоставления информации. И, что было ожидаемо, номера паспортов не совпали. Загранпаспорт Нехаева на конце имеет цифры «475», а не «838».

Источники в правоохранительных органах подтвердили Федеральному агентству новостей, что ранее выданные документы, удостоверяющие личность Нехаева, также не совпадают с указанными «Фонтанкой» цифрами.

Сверка данных перелетов Нехаева подтвердила, что житель Брянска в период с 2017 по 2019 год не пересекал границу с Сирией. В последние два года Руслан посещал только Россию и ближнее зарубежье. В январе 2017 года из страны собеседник ФАН не выезжал.

Руслан Нехаев рассказал, что в ДДЮТ имени Гагарина он единственный работник с таким именем. Это окончательно развеивает какие-либо сомнения, что «Фонтанка» опубликовала вымысел. Напомним, в беседе с журналистами Федерального агентства новостей Руслан Нехаев заявил о готовности защищать свое честное имя в судебном порядке, так как считает себя оклеветанным. Житель Брянска готов предоставить все документы, подтверждающие его непричастность к ЧВК «Вагнера», а наше агентство готово оказать ему информационную и юридическую поддержку. Журналисты пытались получить разъяснения и комментарии в самой «Фонтанке». Однако автор статьи Александр Ермаков «внезапно ушел в экстренный отпуск». Один из основателей «Фонтанки» Андрей Константинов посчитал «неэтичным что-то говорить» о фейках сотрудника петербургского издания.

1 Организация запрещена на территории РФ.