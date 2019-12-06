Пушилин назвал главным достижением ДНР принуждение Украины подписать «формулу Штайнмайера»

Донецк, 6 декабря. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главным достижением республики принуждение Киева подписать «формулу Штайнмайера», об этом он заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Власти ДНР готовятся к встрече в «нормандском формате», которая пройдет в Париже 9 декабря. В преддверии этого важного события Пушилин рассказал об успехах Донецка в политических вопросах.

По его словам, после подписания «форумы Штайнмайера» стало возможным отведение сил и средств от линии фронта на некоторых участках.

«Считаю это безусловной победой наших переговорщиков и республики в целом. Надеюсь, что шаги, сделанные для мирного урегулирования конфликта, будут иметь логическое продолжение», — сказал глава республики.

При этом донецкий политик подчеркнул, что урегулирование во многом зависит от позиции украинской стороны.

Пушилин неоднократно подчеркивал, что ДНР следует курсу укрепления отношений с Россией. Ранее он предложил внести изменения в Конституцию ДНР, касающиеся лишения украинского языка статуса государственного.

По его словам, эти изменения необходимы на фоне интеграции республики с Россией. А пока государственными языками в ДНР являются русский и украинский.

Напомним, что гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота. Донецк и Луганск не признали правительство, которое незаконно пришло к власти.

ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, в ответ Киев инициировал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на переговорах в Минске и в «нормандском формате».

Осенью 2016 года Франк-Вальтер Штайнмайер предложил формулу по урегулированию конфликта в Донбассе, которая включала положение об особом статусе региона. Согласно «формуле Штайнмайера» закон об особом статусе Донбасса вступает в силу после внеочередных выборов.

После того, как выборы признают соответствующими демократическим принципам, закон приобретает юридическую силу. До проведения выборов участникам боевых действий предоставляется амнистия.

Читайте полное интервью Федерального агентства новостей с Денисом Пушилиным.