Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, считают ли в Кремле серьезной ситуацию с противостоянием болельщиков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты уточнили, что раньше российский лидер Владимир Путин занимался вопросами, связанными с футбольными болельщиками, встречался с ними. Они напомнили, что сейчас идет серьезное противостояние болельщиков и поинтересовались, насколько в Кремле следят за этой ситуацией и считают ее серьезной. Песков рассказал, следят ли в Кремле за ситуацией с российскими болельщиками.

«В настоящее время мы не полагаем, что ситуация какая-то серьезная и чем-то чревата. Действительно, были определенные происшествия. В данном случае здесь есть спортивные власти, есть Российский футбольный союз, которые и занимаются этим», — сказал Песков.

Представители СМИ спросили, насколько правильно или уместно вмешательство полиции и следственных органов в сложившуюся ситуацию.

«Если речь идет о правонарушениях, то совершенно естественно, что и полиция и следствие вмешивается, это совершенно нормальная практика. Вы знаете, что в целом футбольные болельщики, скажем так, неоднократно действительно были причастны к правонарушениям. В этих случаях в дело вступают правоохранительные органы», — подчеркнул Песков.

Ранее в распоряжении ФАН появились кадры массовой драки футбольных фанатов на стадионе Самара-Арена. Десятки болельщиков столкнулись под трибунами стадиона. Инцидент произошел после того, как фанаты ФК «Крылья Советов» пришли в сектор фанатов «Рубина» и дернули флаг клуба.

В результате массового побоища пострадала сотрудница стадиона, контролер-распорядитель. Она получила вывих правого плеча и была доставлена в областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина.

Также были задержаны 15 человек. Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.31 часть 1 (Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований) и 20.1 ч. 1 (Мелкое хулиганство).