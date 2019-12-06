Дамаск, 6 декабря. Неизвестные атаковали военную базу США на юго-востоке Сирии. Об этом сообщили арабские СМИ.

По данным журналистов, инцидент произошел на незаконной американской базе на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор. США разместили ее на нефтяном месторождении «Омар».

Нападение произошло в момент, когда на базу прибыли грузовики с военной техникой.

«Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами», — уточнили СМИ.

Пока личности напавших остаются неизвестными, но, вероятно, речь идет о сопротивлении арабских племен. Граждане Сирии, живущие в Заевфратье, начали восставать против американской оккупации и вооруженных банд курдов, которые включают в свои ряды членов ИГ1 (террористическая группировка запрещена в РФ).

США с 2014 года находятся в Сирии, причем незаконно, где в обход собственных санкций наживаются на добыче нефти, по праву принадлежащей местному населению. Помогают им в этом вооруженные бандформирования курдов, которые в 2017 году оккупировали Заевфратье и стали угнетать местное население.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило вторую часть масштабного расследования, раскрывающего объемы помощи, оказываемой членам ИГ со стороны США. Выяснилось, что силы Вашингтона принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки. Американцы обучали экстремистов, поддерживали их оружием и ввозили в Сирию сотни наемников в обмен на нефть.

ФАН также стало известно, что с членами ИГ связаны либеральный журналист «Новой газеты» Денис Коротков и беглый олигарх Михаил Ходорковский. Экс-террорист 18-летний Малифа рассказал корреспондентам ФАН, что общался с либералом, когда занимался радиоперехватом и прослушкой у игиловцев. Он передавал Короткову сводки с полей, на котором и основывались его «сенсационные» расследования.

1 Организация запрещена на территории РФ.