ФАН представляет новых претендентов на победу в конкурсе «Хорошие новости России»

Федеральное агентство новостей продолжает конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого определяются дважды в месяц. Напомним, он проходит параллельно с основным конкурсом, призеры которого выбираются дважды в год. Главное отличие заключается в том, что в конкурсе актуальных публикаций побеждают информационные материалы, а в большом конкурсе — аналитические и художественно-публицистические.

Конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России» призван поддерживать талантливых журналистов и блогеров из российских регионов, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные новости о происходящем в Российской Федерации. Дважды в месяц, по пятницам, ФАН представляет десять претендующих на победу в этом конкурсе материалов, которые были отобраны членами конкурсного жюри. А победителей определяют в ходе публичного онлайн-голосования читатели.

Автор материала, набравшего больше всего голосов читателей, получит денежный приз в размере 15 тысяч рублей, приз за второе место составит 10 тысяч, за третье — 5 тысяч рублей.

Итак, в номинацию «Герои современности» на этот раз была отобрана публикация «В Мордовии школьник спас провалившуюся в колодец женщину», выпущенная «Известиями Мордовии», а также заметка «В Петербурге пятиклассник спас девочку, провалившуюся под лед», опубликованная на сайте Piter.TV.

В номинацию «Наука и инновации» конкурсное жюри отобрало публикацию сайта «Кубань 24» под заголовком «Школьник из Геленджика сконструировал глубоководного робота», а также сюжет «Вестей — Кузбасс» «Кемеровские школьники изобрели «умную каску»».

В номинацию «Экономика страны или региона» отобрана новость Ивана Чупрова «Для тюменского бизнеса построят отдельную железную дорогу», опубликованная на URA.ru, и материал информагентства «Высота 102» под названием «Главный финансист Волгоградской области заявил о профицитности всей экономики региона».

Конкурсное жюри отобрало в номинацию «Общество и социальные проекты» заметку рязанского отделения MK.ru «На мероприятиях «Новогодней столицы» гостям с инвалидностью будут помогать волонтеры» и новость портала «Крым.News» «В Симферополе на средства гранта открыли бесплатную студию акробатики для детей».

Наконец, в номинацию «Спорт» отобрана заметка «Брянских новостей» под заголовком «В Брянске лучшие спортсмены и тренеры будут получать ежегодные премии» и статья Виктора Шубина из «Спортивного Мурманска» под названием «Знак ГТО на груди… у кого?».

Голосование за победителя конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» продлится до 13 декабря. Форма для голосования — под этой статьей.

Желающим принять участие в оперативном конкурсе «Хорошие новости России» нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указывая, что они хотят побороться за призы, которые будут присуждаться дважды в месяц (конкурс актуальных публикаций).

Материалы для голосования были отобраны конкурсным жюри, в которое входят:

Александр Малькевич, российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей.

Ольга Ковитиди, член Совета Федерации, сенатор от Крыма.

Сергей Ушаков, главный редактор портала «Журналистская правда».

Владимир Тулин, европейский обозреватель Федерального агентства новостей.

Евгений Бень, российский публицист, литературовед, культуролог, эксперт Федерального агентства новостей.

Наталья Макеева, обозреватель Федерального агентства новостей.

Роман Носиков, колумнист Федерального агентства новостей.

Что касается большого конкурса «Хорошие новости России», то к участию в нем приглашаются граждане РФ, чьи материалы были опубликованы в российских СМИ в период с 1 июня по 31 декабря 2019 года. Заявки принимаются на почту goodrussia@riafan.ru до конца года. 31 декабря на сайте ФАН будут опубликованы списки материалов, отобранных экспертами редакции. Победители в каждой номинации также получат денежный приз (гонорар за публикацию) — 100 000 рублей (с этой суммы будет удержан налог 13%). Победители первого этапа свои призы уже забрали, а новые призы ждут будущих участников конкурса. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.

Итоги первого этапа были объявлены 9 июля этого года. ФАН наградило первых победителей конкурса в Общественной палате РФ. Перед торжественной церемонией редакция ФАН, эксперты, политологи и аналитики обсудили роль хороших новостей в современных реалиях, а также проблемы, с которыми сталкиваются журналисты в процессе формирования новостной повестки.