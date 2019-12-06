На Украине объяснили совет Порошенко Зеленскому не встречаться с Путиным

Встреча лидеров Украины и России с «глазу на глаз» должна пройти спокойно и гладко. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал оппозиционный украинский политик, координатор объединения «Боротьба» Алексей Албу.

Совет от Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко крайне обеспокоен предстоящим саммитом «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция и Украина) в Париже. Он посоветовал действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию гражданской войны на Украине пройдет 9 декабря в Париже. По информации помощника российского президента Юрия Ушакова, есть намерение провести двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже.

«Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал Петр Порошенко в блоге для издания «Украинская правда».

Кроме того, бывший президент посоветовал Зеленскому не включать «газовый вопрос» в общую повестку «нормандского формата», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке».

Страх перед Путиным

Подноготную совета Порошенко Алексей Албу охарактеризовать как «страх и выгода». По мнению украинского политика, Петр Порошенко специально озвучил данное предложение, для того чтобы в дальнейшем иметь возможность критиковать Владимира Зеленского за двустороннюю встречу. Экс-президент Украины будет использовать это в своей пропаганде, и трактовать как проявление слабости действующего президента и «организацию сговора по сдаче Украины». Политические консультанты Петра Порошенко достаточно предсказуемы и не могут придумать новую политическую технологию по увеличению его рейтинга, не говоря уже о ее реализации, считает Алексей Албу.

«Однако, на мой взгляд, это не единственная причина, по которой Порошенко дал такой совет. Вторая причина кроется в его психологии. Он испытывает бессознательный страх перед Владимиром Путиным, какой чувствует провинившийся мальчишка перед разгневанным родителем. На глазах у посторонних есть шанс, что беседа будет мягче и пройдет более гладко. Однако Петр Алексеевич зря проецирует свои страхи на Зеленского. Это совершенно другой человек, который не несет ответственности за все пакости, которые натворил Порошенко в отношении России», — заключил Алексей Албу.

В ходе саммита «нормандской четверки» участники должны обсудить реализацию «формулы Штайнмайера», которая подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. И только потом уже на постоянной основе должен вступить в силу особый статус Донбасса.