Новак не ожидает роста цен на бензин в 2020 году

Москва, 6 декабря. Рост цен на бензин в России сохраняется ниже уровня инфляции. Об этом в пятницу заявил министр энергетики Александр Новак.

«Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в РФ стабилен, а рост цен на топливо существенно отстает от темпов инфляции — 2,7% против 3,7-4% в октябре 2019 года», — пишет он в журнале «Энергетическая политика».

По словам Новака, он не ожидает роста цен на топливо в 2020 году даже в том случае, если стоимость нефти резко вырастет. При этом производство бензина до конца текущего года увеличится на 2% (до 40,2 млн тонн).

Как сообщает «Царьград», стабилизация цен на бензин произошла благодаря налоговому маневру и действующему в его рамках демпфирующему механизму. Напомним, что ранее российское правительство договорилось с нефтяниками о сдерживании стоимости топлива на внутреннем рынке после резкого скачка цен на бензин.

Впоследствии власти провели корректировку демпфирующего механизма, который сглаживает колебания цен. В итоге удалось сдержать дальнейшее удорожание бензина и одновременно не увеличивать налоговую нагрузку на отрасль.

Ранее сообщалось, что объем штрафов, выписанных за продажу некачественного топлива на АЗС России, резко увеличился. За девять месяцев 2019 года за реализацию некачественного бензина было начислено 47 миллионов рублей штрафов. Эта сумма сопоставима с объемом штрафов, выписанных за весь 2018 год. Минпромторг заявил, что введение оборотных штрафов за некачественный бензин благоприятно сказалось на ситуации. Новое наказание привело к снижению доли сфальсифицированного и некачественного бензина на российских заправках.