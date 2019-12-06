АТЦ «Москва» Года Нисанова и Зараха Илиева исполнилось 15 лет

Построенный Годом Нисановым и Зарахом Илиевым автоцентр «Москва» вот уже 15 лет собирает под одной крышей самые популярные мировые автомобильные марки от самых разных дилеров.

Когда девелоперы задумали такой формат, им говорили:

«Это невозможно!»

Но такого слова в лексиконе владельцев группы компаний «Киевская площадь» не существует.

Открытие комплексного торгово-сервисного центра «Москва» стало одним из знаковых событий 2004 года. С тех пор семиэтажное здание с панорамным остеклением является украшением Каширского шоссе и точкой притяжения для автомобилистов. Но их привлекает не столько необычный дизайн автоцентра, сколько его широкие возможности.

Владельцы АТЦ «Москва» Год Нисанов и Зарах Илиев сделали все для удобства работы многочисленных автодилеров и автосалонов и, конечно, для потенциальных покупателей. Посетители знаменитой автоплощадки могут оценить качество любого из 30 тысяч — и новых, и с пробегом — марок и модификаций автомобилей отечественного и зарубежного производства, представленных в самом разном ценовом диапазоне. Выбор транспортных средств настолько широк, что у всех, кто попадает в «Москву» в первый раз, буквально глаза разбегаются.

Секреты успеха

«Удобно, выгодно, безопасно!» — не просто красивые слова из девиза автоцентра.

Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев смогли превратить процесс выбора машины для потребителей в максимально удобный, эстетичный и технологичный. К примеру, возможности представленных авто можно оценить, воспользовавшись панорамными лифтами, каскадными эскалаторами или сквозным атриумом с многоярусной демонстрационной панелью, на которой парк автомобилей обновляется каждый месяц. Конструкция атриума, что примечательно, создана по проекту Зараха Илиева (успешный бизнесмен увлекается изобретательской деятельностью и имеет ряд патентов).

АТЦ «Москва» работает по принципу полного цикла, и это является одним из его главных преимуществ. Инфраструктура крупнейшей автоплощадки устроена таким образом, что практически полностью исключает сопутствующие приобретению авто проблемы. Если покупатель выбрал понравившуюся машину, ему не нужно искать автосервис для ее проверки: квалифицированные сотрудники, расположенных прямо в АТЦ десятков ведущих сервисов по обслуживанию отечественных и зарубежных марок автомобилей, помогут в решении любых вопросов. Предпродажная подготовка транспортных средств происходит в чистых светлых цехах в присутствии клиентов.

Время и нервы покупателей помогает сэкономить действующая в автоцентре система Trade-In, с помощью которой автовладелец без лишних хлопот и на приемлемых финансовых условиях может обменять бывшую в употреблении машину на другую — тоже с пробегом, но из огромного ассортимента открытых здесь автосалонов. Еще один неоспоримый плюс Trade-In — постоянно действующие акции, позволяющие клиентам получать в подарок множество новых опций.

Здесь же в АТЦ быстро и без проволочек оформляется страховка на машину, документы, необходимые для постановки ее на учет в ГИБДД, и даже проверяется юридическая чистота автомобиля с пробегом. Эта важная опция на созданной Годом Нисановым и Зарахом Илиевым автоплощадке работает восемь лет. Сертифицированные сотрудники экспертно-криминалистического бюро тщательно проверяют данные машины и всех ее собственников, что уже на этапе покупки гарантирует прозрачность сделки.

Несмотря на то, что спектр сервисов — задача автоцентров и дилеров, которым необходимо привлекать клиентов, а девелоперы предоставляют только аренду помещений, — и те, и другие отлично работают в тандеме на результат.

Верная концепция

Работа по формированию уникальной автоплощадки была непростой и потребовала от ее создателей тщательного подхода как в плане обустройства внутреннего пространства, так и при выборе ответственных арендаторов. Как вспоминает Зарах Илиев, в 2004 году проект по созданию автомобильного торгово-сервисного центра был сложным, но интересным. До того, как девелоперы предложили непривычный формат организации автомобильного торгового центра, в котором решили собрать вместе популярные марки мировых автоконцернов и конкурирующих дилеров, многие сомневались в успешности такой концепции.

«До нас никто не верил, что возможно собрать все конкурирующие марки машин под одной крышей. Но у нас получилось», — говорит Зарах Илиев.

Непоколебимая уверенность девелоперов, что они поступают правильно, быстро сделала проект успешным. «Москва» быстро завоевала популярность у покупателей, представителей мировых автобрендов и дилеров, уже 15 лет работающих в стенах АТЦ. По мнению продавцов, созданные Нисановым и Илиевым условия наиболее оптимальны и способствуют развитию бизнеса.

Благодаря стратегически продуманной и постоянно развивающейся сервисной составляющей, технические и бумажные процедуры в автоцентре занимают для покупателей не более двух часов. Именно столько времени потребуется, чтобы выехать из автоцентра Года Нисанова и Зараха Илиева на только что приобретенной «ласточке» и с полным пакетом документов на нее.

Более 1,5 миллиона автомобилей, которые были проданы за 15 лет — самое яркое подтверждение, что путь, выбранный девелоперами для строительства крупнейшей в Европе автоплощадки, был верным.

Ретро-экспозиция и подарки

Сегодня на территории «Москвы» расположены три десятка автосалонов по продаже новых и подержанных автомобилей, 50 станций технического обслуживания и диагностики, 100 магазинов запчастей и аксессуаров для любых марок машин, автомойки, банки, нотариальные конторы, кредитные организации, и, кончено, уютные кафе и зоны отдыха, которые тоже являются неотъемлемой частью сервиса — чтобы обойти огромный центр (130 тысяч квадратных метров), потребуются время и хорошее настроение.

К слову, в автоцентре можно также совместить полезное с приятным. К примеру, посетить открытую в 2016 году по инициативе девелоперов постоянно действующую и абсолютно бесплатную выставку ретро-автомобилей. В экспозиции — выдающиеся модели прошлого века зарубежного и российского автопрома: «Шевроле» (1966 год выпуска), «Додж» (1956), «Кадиллак Эльдорадо» (1969), а также наши «земляки» «Москвич-401 (1954), «Волга ГАЗ-21» (1956) и легендарная «копейка» — ВАЗ-2101 (1975).

По случаю юбилейного дня рождения торгово-сервисный комплекс, созданный для продажи и обслуживания автомобилей, предоставляет покупателям выгодные спецпредложения на товары и услуги. Праздничные акции продлятся до Нового года.