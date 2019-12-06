Песков прокомментировал идею провести в Петербурге фестиваль военно-морских оркестров

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал об инициативе проведения в Петербурге международного фестиваля военно-морских оркестров в день ВМФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я, к сожалению, первый раз слышу об этой идее, поэтому ничего не могу сказать, я просто не знаю. В целом, такие фестивали широко распространены, пользуются популярностью», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что один из таких фестивалей — «Спасская башня» — ежегодно проходит в Москве, у стен Кремля. И при этом пользуется у москвичей и гостей столицы большим успехом.

Напомним, что ранее представители общественности предложили провести в Петербурге фестиваль военно-морских оркестров. Эту идею поддержали на 10-м съезде городов воинской славы.

Глава муниципального образования города Кронштадта Наталия Чашина отметила, что фестиваль ей очень близок. Она напомнила, что первый военно-морской оркестр был организован Римским-Корсаковым, который служил в Кронштадте. Поэтому руководство города хочет возродить эту традицию.