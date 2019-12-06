Песков адресовал Захаровой вопрос о визите Лаврова в США

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков адресовал МИД РФ вопрос о проработке визита главы ведомства Сергея Лаврова в Вашингтон, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты напомнили, что МИД России ранее сообщал о проработке визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря. Они поинтересовались у Пескова, идет ли речь об улучшении отношений государств, налаживании диалога. Представитель Кремля уточнил, что этот вопрос надо адресовать официальному представителю министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«Надо Марии, моей коллеге задавать этот вопрос», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят». Лавров отметил, что у США в этом вопросе позиция одна: «Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение». При этом, как отметил он, когда такие заявление делают с трибуны конгресса, это еще можно объяснить идущей в Штатах внутриполитической борьбой, в которой, «как выясняется, все средства хороши».

«Но когда эта же фигура речи преобладает на закрытых консультациях, не остается ничего, кроме как сделать вывод, что американские партнеры пока не хотят работать конструктивно», — заметил Лавров.

Он предположил, что дипломаты, видя, что происходит между «большими людьми», «как они дерутся, бьются так, что только «перья летят», предпочитают вести себя потише и не проявлять никаких инициатив.