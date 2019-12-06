В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандского саммита» в Париже

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле настроены серьезно в отношении приближающегося саммита «нормандской четверки» в Париже.

«Настрой серьезный, ожидание одно – способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны, обеспечить выполнение Минских договоренностей и не допустить попытки размывания Минских соглашений», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков добавил, что в рамках саммита президент РФ Владимир Путин проведет встречи с французским и украинским лидерами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

На вопрос журналистов о том, могут ли протесты в Париже повлиять на проведение саммита, Песков ответил, что французские власти в состоянии обеспечить необходимые условия для проведения встречи.

«В данном случае мы не преувеличиваем опасность [протестов в Париже] для проведения саммита. Французские власти в состоянии обеспечить необходимые условия для проведения встречи», ― добавил Песков.

Ранее Песков отмечал, что есть «очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм» относительно итогов переговоров РФ и Украины. Также Песков напомнил, что Путин уже говорил не один раз с Зеленским по телефону, отметив, что общение было очень конструктивным, о чем говорил сам российский президент.

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.