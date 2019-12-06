Дамаск, 6 декабря. Сотрудничество России и Сирии не ограничивается исключительно политической и военной стороной: российские военные на постоянной основе доставляют пострадавшим жителям САР гуманитарную помощь со всем необходимым. Кроме того, мобильные бригады российских медиков предоставляют людям необходимую врачебную помощь. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Накануне российские медицинские бригады прибыли в город Камышлы (провинция Хасака), где уже сосредоточены несколько сирийских бригад врачей, вместе они готовятся провести бесплатные медицинские осмотры в Главном управлении Национальной больницы города.

Прибытие российской медицинской бригады в город Камышлы — это уникальная возможность обменяться знаниями в сфере медицины укрепить сотрудничество стран в сфере здравоохранения. Из-за продолжительного военного конфликта на территории сирийской республики именно эта сфера пострадала больше всего.

Не так давно сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям города Алькин, расположенного на севере провинции Даръа.

Гуманитарный конвой был собран российскими властями при содействии представителей Сирийского Красного Полумесяца и властей провинции Даръа. Всего было доставлено порядка 1500 пайков, предназначенных для самых нуждающихся людей, а также родственников погибших и пострадавших во время войны. Кроме продуктов питания в гуманитарный конвой попали школьные сумки, зимняя одежда и многое другое.

Напомним, что у журналистов ФАН появились доказательства того, что Вашингтон участвовал в формировании, поддержке и финансировании запрещенного в России «Исламского государства»1. Кроме того, нам удалось выяснить, что некоторые либеральные журналисты активно сотрудничают с террористами. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.