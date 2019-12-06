Власти Сингапура арестовали российское судно. События дня. ФАН-ТВ

Арест «Севастополя» Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции США российское судно «Севастополь». Владельцы порта намерены через суд добиться продажи корабля за долги. Но стоит разобраться, откуда они взялись. Российское судно вынуждено было зайти в порт Сингапура из-за поломки двигателя. Но из-за боязни попасть под санкции Вашингтона, к работам не были допущены ни местные, ни прибывшие из России ремонтники. В результате образовался долг за стоянку, и власти арестовали судно. Добавим, на борту фактически под арестом находятся 12 членов экипажа. Суд назначен на 17 декабря. К ситуации готов подключиться Российский профсоюз моряков.

Второй медиафорум в Пскове Начался второй Псковский медиафорум, посвященный проблемам современных СМИ, вызовам, которые стоят перед отечественной журналистикой и медиа. В нем участвуют более 300 человек из Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие объединило ведущих экспертов страны и практиков в области медиа, руководителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ, журналистов. Участники подчеркивают, что не все издания работают честно и на благо российского общества, некоторые, напротив, распространяют фейки. В программе форума огромное количество круглых столов, дискуссий, пленарных заседаний. Добавим, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову вручили благодарность за создание форума.

Встреча премьеров России и Белоруссии Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прибудет в пятницу с рабочим визитом в Сочи, где встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. В ходе встречи они обсудят актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Напомним, 20-летие договора о его создании две страны отметят в воскресенье, 8 декабря. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал принять к этой дате программу углубления интеграции.