Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе

593
0 Оставить комментарий

Кремль отреагировал на идею Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на публикации СМИ о том, что глава Украины Владимир Зеленский хочет создать муниципальную стражу в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова спросили, знают ли в Кремле об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе.

«Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, — констатировал пресс-секретарь российского лидера. — Будет понедельник, будет встреча «[нормандской] четверки», будет обсуждение. По итогам будем что-то говорить».

Как ранее передавало Espreso.tv, президент Украины заявил, что инициатива о создании «муниципальной стражи» в Донбассе является одной из идей его команды. По замыслу Киева, представители ДНР и ЛНР должны набрать людей из числа тех, «кто «не стрелял, не убивал»  — не участвовал в боевых действиях».

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров