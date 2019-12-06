Кремль отреагировал на идею Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе

Москва, 6 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на публикации СМИ о том, что глава Украины Владимир Зеленский хочет создать муниципальную стражу в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова спросили, знают ли в Кремле об идее Зеленского создать муниципальную стражу в Донбассе.

«Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, — констатировал пресс-секретарь российского лидера. — Будет понедельник, будет встреча «[нормандской] четверки», будет обсуждение. По итогам будем что-то говорить».

Как ранее передавало Espreso.tv, президент Украины заявил, что инициатива о создании «муниципальной стражи» в Донбассе является одной из идей его команды. По замыслу Киева, представители ДНР и ЛНР должны набрать людей из числа тех, «кто «не стрелял, не убивал» — не участвовал в боевых действиях».