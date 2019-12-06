Путин встретится с предпринимателем из ФРГ в Сочи

Москва, 6 декабря. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с ведущими немецкими предпринимателями в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня в гостях у президента будут ведущие немецкие предприниматели. Это уже их четвертая встреча. Они будут говорить о том, чего представителям Германии хотелось бы для расширения присутствия на российском рынке, что им мешает», ― приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков добавил, что объем торговли между РФ и ФРГ составляет 60 млрд долларов. Кроме того, на пятницу у Путина запланированы несколько закрытых встреч рабочего характера.

В четверг Восточный комитет немецкой экономики опубликовал сообщение о встрече 20 представителей важнейших германских инвесторов в России с президентом РФ. Как отмечается в заявлении, германский бизнес рассчитывает обсудить вопросы реализации текущих проектов и запланированные инвестиции в российскую экономику.

В комитете отметили, что традиционная встреча изначально была запланирована на 9 декабря, но ее перенесли на 6 декабря из-за саммита «нормандской четверки» в Париже.

Кроме того, Песков в пятницу рассказал об ожиданиях Кремля от саммита «нормандской четверки» в Париже. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Москве настроены серьезно в отношении приближающегося саммита.