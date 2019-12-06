Kia запустит производство кроссовера Mohav в Калининграде

Москва, 6 декабря. Кроссовер Kia Mohave нового поколения появится на российском рынке, следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Согласно ОТТС, кроссовер получит турбодизельный двигатель объемом 3 литра и мощностью 250 лошадиных сил, а также восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Автомобиль оснастят системой полного привода. В базовую комплектацию войдут электрообогрев наружных зеркал, климат-контроль, подушки безопасности, очистители фар, система мониторинга давления воздуха в шинах.

Производство Mohave для российского рынка наладят на заводе «Автотор» в Калининграде.

Ранее автомобильные эксперты составили рейтинг лучших недорогих кроссоверов для зимы в РФ. Лидирующие позиции — у машины французской марки Renault Duster, цена которой начинается от 840 тысяч рублей. На второй строчке расположился «японец» Toyota RAV4. Модель базовой комплектации можно приобрести за 1,7 млн рублей. Доступная версия с полным приводом обойдется минимум в 2 млн рублей. Тройку лидеров замкнул Hyundai Creta за 957 тысяч рублей с 1,6-литровым «атмосферником» и шестиступенчатой механической трансмиссией.