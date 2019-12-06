Лещенко ответил Паулсу, назвавшему российскую публику навязчивой

Москва, 6 декабря. Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал слова прибалтийского композитора Раймонда Паулса, который назвал навязчивой публику в РФ.

Народный артист РСФСР считает, что сейчас много зрителей приходят на концерты со смартфонами. Они стараются сфотографировать артиста в разных ракурсах, а после концерта хотят сделать селфи.

«Но нужно понимать, что невозможно исключить такого рода процессы из жизни. Остается только терпеть, ведь это часть профессии. Это его выбор», — считает Лещенко, его слова приводит издание Nation News.

Напомним, что ранее Раймонд Паулс сравнил публику в Латвии и в России. Он отметил, что после концерта в его стране зрители ведут себя более сдержанней. Он считает, что слушатели Прибалтики более сердечные, а в России — навязчивые.

Латвийский композитор также объяснил, почему остался работать в своей стране, хотя, по его словам, получал приглашения со всего мира. Жить и работать в Прибалтике, это и есть настоящий патриотизм, уверен Паулс.

Российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин считает, что Паулсу следовало бы приехать в глубинку. Там публика менее искушенная и очень скромная. А в Москве к артистам относятся по-другому, уверен продюсер.