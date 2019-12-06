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Кинологи рассказали, какие породы собак популярны у россиян

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Кинологи рассказали, какие породы собак популярны у россиян

Москва, 6 декабря. Самой популярной породой собак в России в текущем году стал немецкий шпиц, об этом сообщили в Российской кинологической федерации.

«Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире», — объяснили специалисты.

Кинологи рассказали, какие породы собак популярны у россиян

Вторую строчку в рейтинге самых популярных собак в России занял сибирский хаски, третье место досталось йоркширскому терьеру. Кроме того, в десятку самых популярных собак вошли акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффорширдский терьер и тибетский мастиф, сообщают «Известия».

В конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак. В него вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их метисы.

По новому закону с 1 января 2020 года выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка можно будет лишь на огороженной территории владельца. При входе на такую территорию должна быть размещена предупреждающая надпись.

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