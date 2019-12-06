Атомный авианосец США вошел в Средиземное море для поддержки оккупации Сирии

Авианосная ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman вошла в воды Средиземного моря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сведения международного центра мониторинга передвижения судов AIS. Для чего Соединенные Штаты продолжают наращивать силы на Ближнем Востоке? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отмечается, что среди замеченных американских кораблей, в частности, следовали несколько эсминцев, ракетный крейсер и ударная атомная подлодка, несущая крылатые ракеты Tomahawk на борту. Ожидается, что данная группа ВМС некоторое время будет дислоцироваться у берегов Сирии, после чего отправится в Персидский залив на замену авианосцу Abraham Lincoln.

Ранее американская газета Wall Street Journal писала со ссылкой на высокопоставленных представителей руководства США, что администрация президента Дональда Трампа планирует направить на Ближний Восток 14 тысяч военнослужащих. Пентагон позже отрицал эту информацию, однако заместитель главы ведомства Джон Руд уточнил, что возможность расширения военного присутствия в регионе рассматривается, однако о том, какая именно местная страна имеется в виду, не сказал.

Ранее публицист и востоковед Андрей Онтиков не исключил в беседе с ФАН, что речь, возможно, идет об отправке бойцов ЧВК Blackwater. Наемники уже имеют широкое присутствие в сирийском Заевфратье, притом их число в несколько раз превышает количество солдат США.

Там сотрудники частной военной компании, наряду с курдскими боевиками, задействованы большей частью в криминальной схеме Вашингтона по контрабанде сирийской нефти, как удалось подтвердить репортерам ФАН в ходе большого расследования, посвященного нелегальному вывозу энергоресурсов из САР.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев предполагает, что Соединенные Штаты намерены создать в ближневосточном регионе целую военную инфраструктуру, чтобы продолжать влиять на сирийский конфликт и другие процессы. Об этом он сказал в комментарии для ФАН.

«Обещания и заявления американцев о выводе — это только разговоры, действительность показывает, что в США принято совсем другое решение, а именно, наоборот, о формировании военной инфраструктуры в регионе. То есть из САР и Ирака американцы не хотят уходить, более того — они рассчитывают использовать их, а также Саудовскую Аравию, Иорданию, чтобы еще плотнее закрепиться на Ближнем Востоке. Это нужно, во-первых, для того, чтобы не дать сирийцам поднять голову. Вашингтон не смог свергнуть президента Башара Асада, но теперь он будет всячески вставлять палки в колеса в рамках восстановительного процесса в стране. В том числе посредством разграбления нефтяных ресурсов Сирии», — отметил наш собеседник.

Кроме того, Соединенные Штаты путем наращивания сил в регионе рассчитывают дальше непосредственно воздействовать и на других геополитических противников, а также на «слишком самостоятельных» союзников.

«Во-вторых, усиление группировки ВС Трампу нужно, чтобы жестче давить на Иран. В-третьих, вероятно, американцы хотели бы сильнее воздействовать и на Турцию. Наверное, не открытым военным методом, но через своих союзников — через курдские группировки. То есть США, очевидно, могут продолжать поставки вооружений связанным с Рабочей партией Курдистана (РПК) бандформированиям в Сирии и Ираке. Не исключаю даже, что Штаты планируют развернуть новую военно-морскую базу в регионе, поближе к САР. В любом случае, доверять официальным заявлениям Вашингтона нельзя, особенно если они звучат слишком миролюбиво, как в случае с выводом войск», — резюмировал Александр Перенджиев.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования о контактах Вашингтона с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Выяснилось, что США направляли террористам в Сирии военных советников и оружие, при этом получая возможность распоряжаться нефтяными полями за Евфратом. За счет контрабанды ресурсов высокопоставленные чиновники Пентагона имели большие персональные доходы и спонсировали подконтрольных боевиков.

Напомним, в первой части данного расследования репортеры Федерального агентства новостей установили наличие непосредственных связей с ИГ1 у ряда российских либералов, в частности — у сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова и бежавшего из РФ бывшего олигарха Михаила Ходорковкого.

1 Организация запрещена на территории РФ.