Таллин, 6 декабря. Бывший премьер Эстонии Тийт Вяхи считает, что балтийская республика должна развивать отношения с Россией. По его словам, премьер-министр Эстонии Юри Ратаса должен встретиться с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

Он уточнил, что эстонскому премьеру стоит общаться с российской стороной, как это делали предыдущие политики, занимавшие эту должность. В интервью газете Eesti Päevaleht он акцентировал внимание на том, что Таллин должен сближаться с Москвой. Бывший премьер Эстонии призвал развивать отношения с Россией.

«Нам обязательно нужно сотрудничать с Россией», — сказал Вяхи, занимавший пост премьер-министра Эстонии в 1992 году, а затем — в 1995–1997 годах.

Отношения России и Еропы ухудшились на фоне событий 2014 года. Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.