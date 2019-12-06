Москва, 6 декабря. Тверской суд Москвы в пятницу приговорил участника несогласованной акции Никиту Чирцова к одному году колонии общего режима, признав его виновным в нападении на полицейского.

Инцидент произошел во время незаконного митинга, который состоялся 27 июля. Следствие установило, что в ходе акции Чирцов толкнул сотрудника правоохранительных органов, причинив ему боль. После этого против молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Чирцов сбежал в Минск, спасаясь от уголовного преследования, однако Россия объявила его в международный розыск. Власти Белоруссии потребовали, чтобы россиянин вернулся на родину, что он и сделал. На следующие сутки после прилета в Москву подозреваемый был задержан.

Отметим, что прокурор требовал для подсудимого 3,5 года колонии, утверждая, что имеющаяся в распоряжении следствия видеозапись полностью доказывает его вину. Впрочем, судья учел тот факт, что Чирцов ухаживает за онкобольной бабушкой, полностью ее обеспечивая, а также жертвует деньги в фонд «Подари жизнь». Добавим также, что Чирцов прежде был осужден в административном порядке на участие в незаконной акции.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило документальный фильм «Анатомия протеста», в котором проанализировало дело о массовых беспорядках в Москве. Журналисты ФАН пришли к выводу, что все незаконные акции и столкновения с полицией являются попыткой вмешательства США в российские выборы с помощью технологий «цветных революций».