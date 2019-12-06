Порошенко посоветовал Зеленскому не оставаться в Путиным наедине

Киев, 6 декабря. Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным наедине на предстоящем саммите в «нормандском формате» в Париже.

«Самый важный совет: не доверять Путину… Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — написал Порошенко в блоге для издания «Украинская правда».

Кроме того, бывший президент Украины также рекомендовал Зеленскому не обсуждать в рамках «нормандского саммита» газовый вопрос, чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей». Порошенко выразил опасение, что за «дешевый» газ Украина сделает важные уступки в политическом треке.

Встреча Путина и Зеленского на саммите в Париже будет первой. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что есть «очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм» относительно итогов переговоров РФ и Украины. Также Песков напомнил, что Путин уже говорил не один раз с Зеленским по телефону, отметив, что общение было очень конструктивным, о чем говорил сам российский президент.

Ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.