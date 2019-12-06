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Эксперты назвали продукты, улучшающие работу мозга

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Эксперты назвали продукты, повышающие работу мозга

Москва, 6 декабря. Западные эксперты назвали продукты, которые помогают работе мозга и продлевают жизнь человека. Когнитивные способности может повысить обыкновенная свекла.

Активный образ жизни и специальная диета защитят мозг от болезней, в том числе болезни Альцгеймера. По мнению доктора Гарри Смолла, умственная стимуляция и правильное питание — залог здоровья.

Так называемая диета для интеллекта — это разновидность средиземноморской диеты. С возрастом метаболизм замедляется, поэтому организму труднее избавиться от соединений, который провоцируют «окислительный стресс».

Эксперты назвали продукты, повышающие работу мозга

Токсичные соединения накапливаются и отравляют мозг. Поэтому важно есть антиоксидантные фрукты, среди которых яблоки. Эксперты советуют употреблять рыбу, которая дает организму белки и жиры омега-3.

Ягоды тоже считаются отличными антиоксидантами. Врачи советуют есть чернику, голубику, малину, черную смородину. В Японии очень популярен сладкий картофель, который помогает ускорить метаболизм.

Для укрепления организма следует есть зеленые овощи и зелень, они богаты витаминами А и С, фолатами и полифенолами. А в обыкновенной свекле много меди, марганца и других питательных веществ, снижающих окислительный стресс.

Свекла — отличный продукт для поддержания активности мозга, пишет издание Planet Today. 

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