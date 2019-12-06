Иосиф Пригожин объяснил, почему Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сравнил публику в России и Латвии, назвав россиян навязчивыми. Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, почему у маэстро сложилось такое впечатление.

В интервью изданию Apollo народный артист СССР сказал, что выходил после концерта с Аллой Пугачевой к публике и видел, «что происходит с этими людьми».

«Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера, — заявил Раймонд Паулс. — Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво».

При этом композитор признал, что завоевал популярность благодаря российскому телевидению.

«Я точно не знаю, что имел в виду Раймонд Вольдемарович, которого я бесконечно люблю и уважаю. Я горжусь тем, что знаком с этим классиком в области музыки. Таких композиторов, как он, на территории бывшего Союза осталось совсем немного. Я очень ценю его творчество. А что касается его мнения, то я могу только догадываться. Он — все-таки не русский человек, и публика, к которой он привык у себя дома, действительно сильно отличается от нашей. Да, мы наглые, мы не стесняемся. Но это характерно для московской публики. В других городах России публика такая же, как в Латвии», — прокомментировал высказывание Раймонда Паулса о навязчивой российской публике музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

В беседе с Федеральным агентством новостей он заметил, что в российских регионах публика очень доброжелательная и скромная.

«Раймонд Паулс выступает только в Москве, а если бы он ездил по регионам, то он бы знал, что там публика такая же, как в его родной Латвии. Более сдержанная, стеснительная, что ли. Даже в Петербурге. Нельзя равнять всю Россию с Москвой. Московский зритель более искушенный. Москва — как пылесос, понимаете? Сюда люди приезжают со всех городов, и Москва, к сожалению, портит их. Люди становятся более жесткими, снобистскими. Артисты говорят, что московскую публику очень сложно раскачать, она более искушенная, требует, чтобы ее развлекали. А в других городах люди, пришедшие на концерт, дают эмоцию уже с первой песни», — объяснил Иосиф Пригожин.

Продюсер добавил, что дарить артистам цветы после концертов — это традиция, зародившаяся в Советском Союзе.