Сирия, 6 декабря. Порядка десяти человек погибли под огнем «ан-Нусры»*** на западе Алеппо. Военные США вывезли одного из террористов ИГ1 на свою военную базу в Хасаке. Патруль курдских радикалов подвергся атаке неизвестных на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили работу в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: предприняло вылазку в Сирийской пустыне на западе Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по городу Алеппо, погибли мирные жители.

Курдские вооруженные группировки: подверглись атаке неизвестных в городе Абу-Хардуб в провинции Дейр-эз-Зор.

Соединенные Штаты: вывезли одного из террористов ИГ на свою военную базу в Хасаке.

Провинция Алеппо

На северо-западе от Алеппо возобновились вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками незаконных бандгрупп, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rana_alasad), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по опорным пунктам исламистов в районе ферм Аль-Малах. Отмечается, что этому предшествовали провокационные обстрелы со стороны радикалов. Так, Twitter-канал (NewsAnew24) сообщает о том, что джихадисты нанесли удары по западным районам административного центра провинции, в результате чего были убиты порядка десяти гражданских лиц, по большей части детей. Кроме того, многие из мирных жителей получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о том, что в Восточном Дейр-эз-Зоре произошла новая вылазка неизвестных. Группа вооруженных людей, которые, как предполагается, действуют в составе так называемых спящих ячеек «Исламского государства», атаковали отряд «Демократических сил Сирии»**** (SDF), осуществлявший патрулирование территории в городе Абу-Хардуб. О последствиях налета на данный момент ничего неизвестно.

В то же время активизировалась террористическая деятельность боевиков ИГ, скрывающихся в Сирийской пустыне и координирующих свои действия с силами западной коалиции, дислоцирующимися в районе «Ат-Танфа». Как передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq), атаке подверглись бойцы проправительственных военизированных формирований, что привело к гибели одного из них. Более подробные сведения пока выясняются.

Провинция Идлиб

В южных районах провинции возобновили работу российские ВКС. По информации военного источника в сети Twitter (mohmad_rasheed), военные самолеты ВКС РФ нанесли точечные авиаудары по укрепрайонам исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой», недалеко от населенного пункта Аль-Хасс.

Между тем артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям джихадистов на границах «Большого Идлиба». Напомним, несмотря на формирование демилитаризованной зоны, в границах которой действует режим прекращения огня, радикалы регулярно провоцируют возобновление боевых действий, обстреливая подконтрольные правительственным войскам районы.

Провинция Хама

На северо-западе Хамы вновь фиксируются перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Согласно данным Twitter-канала (thiqanewsagency), бойцы проасадовских формирований открыли огонь по зонам дислокации джихадистов в районе населенного пункта Аль-Амакия. В то же время ответным обстрелам правительственных подразделений, базирующихся у Скальбии, подверглись военные объекты радикалов поблизости от города Шахраназ. Информации о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Появились сведения о том, что американские военные вывезли ранее задержанного террориста «Исламского государства» на одну из своих военных баз, расположенных в регионе. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (SyriaProblem). Напомним, США не впервые транспортируют членов террористической группировки на свои военные объекты. Так, ранее во время допроса один из взятых правительственными силами в плен в Эс-Сувейде боевиков заявил о прохождении военной подготовки на американской базе «Ат-Танф» на юге Хомса. Более того, прежде также публиковались сообщения о том, что военные США не раз проводили десантные операции с целью эвакуации высокопоставленных джихадистов ИГ из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.