Лазарев объяснил, почему не собирается жениться

Москва, 6 декабря. Известный российский певец Сергей Лазарев откровенно ответил на вопросы о своей личной жизни. Интервью журналистам он дал на церемонии награждения музыкальной премии «Виктория».

Артист подчеркнул, что жениться не собирается и работает в «другом направлении». Лазарев объяснил, что каждый человек выбирает для себя свой собственный путь.

«Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», — цитирует исполнителя KP.Ru.

Лазарев отметил, что в отцовстве есть свои трудности. Самым сложным в воспитании детей он назвал распределение внимания.

«Правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало моей любви, и чтобы никто не ревновал», — объяснил певец.

Лазарев с 2008 по 2012 год встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В 2015 году исполнитель признался, что у него появилась новая возлюбленная, с которой они совместно живут и не спешат со свадьбой. Известно было только, что девушка «околомузыкальной сферы». Однако, как сообщали СМИ, пара рассталась.

Не так давно стало известно, что Лазарев воспитывает двух детей — Никиту и Аню, которым пять лет и один год соответственно. Их рождение певец долгое время скрывал от общественности. СМИ узнали, что малыши появились от разных суррогатных матерей.

Как отмечает «Газета Кемерова», управляться с детьми Лазареву помогают няни, поскольку артист много времени проводит в разъездах.