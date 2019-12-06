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Лазарев объяснил, почему не собирается жениться

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Лазарев объяснил, почему не собирается жениться

Москва, 6 декабря. Известный российский певец Сергей Лазарев откровенно ответил на вопросы о своей личной жизни. Интервью журналистам он дал на церемонии награждения музыкальной премии «Виктория».

Артист подчеркнул, что жениться не собирается и работает в «другом направлении». Лазарев объяснил, что каждый человек выбирает для себя свой собственный путь.

«Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», — цитирует исполнителя KP.Ru.

Лазарев отметил, что в отцовстве есть свои трудности. Самым сложным в воспитании детей он назвал распределение внимания.

«Правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало моей любви, и чтобы никто не ревновал», — объяснил певец.

Лазарев с 2008 по 2012 год встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. В 2015 году исполнитель признался, что у него появилась новая возлюбленная, с которой они совместно живут и не спешат со свадьбой. Известно было только, что девушка «околомузыкальной сферы». Однако, как сообщали СМИ, пара рассталась.

Лазарев объяснил, почему не собирается жениться

Не так давно стало известно, что Лазарев воспитывает двух детей — Никиту и Аню, которым пять лет и один год соответственно. Их рождение певец долгое время скрывал от общественности. СМИ узнали, что малыши появились от разных суррогатных матерей.

Как отмечает «Газета Кемерова», управляться с детьми Лазареву помогают няни, поскольку артист много времени проводит в разъездах.

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Источник: KP.Ru
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