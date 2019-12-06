Испытания российских С-400 превзошли ожидания турецких военных

Москва, 6 декабря. Турецкие военные остались крайне довольны испытаниями российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые превзошли их самые смелые ожидания. Об этом в пятницу заявил информированный источник «Газеты.ру».

По его словам, в ходе испытаний турки использовали два американских самолета F-16, один F-4 и вертолет, которые в течение восьми часов находились в воздухе и пытались попасть в мертвую зону локаторов С-400. Однако вход в зону покрытия ЗРК неизменно оканчивался обнаружением цели и электронным выстрелом (выстрел электронной модели ракеты вместо настоящей).

Самолеты исполняли разные маневры и кружили вокруг С-400. Система ПВО при этом прекрасно отслеживала и сопровождала «нарушителей».

«Турецкие военные рассчитывали на высокие боевые качества российской зенитной ракетной системы, но действительность превзошла все их ожидания», — подчеркнул собеседник издания.

Единственный вопрос у турецких партнеров вызывает несовместимость с общей системой НАТО. Эксперты утверждают, что этот вопрос технически решаем, однако для интеграции С-400 в инфраструктуру Североатлантического альянса нужна совместная работа российских и натовских инженеров, а на это альянс вряд ли пойдет с учетом царящего сегодня недоверия.

Напомним, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия. По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. США даже заморозили поставку Турции истребителей F-35. Несмотря на это, турецкие власти не стали разрывать контракт, объясняя свое решение тем, что российские комплексы дешевле натовских аналогов и не уступают им в качестве.