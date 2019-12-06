Москва, 6 декабря. Тверской суд Москвы в пятницу признал участника беспорядков 27 июля Павла Новикова виновным в применении насилия к полицейскому, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Он приговорил молодого человека к штрафу.

Судья Мария Сизинцева зачитала вводную часть приговора, где говорится, что Новикова признали виновным по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Суд назначил Новикову штраф в размере 120 тысяч рублей за нападение на полицейского. Молодого человека освободили в зале суда.

Ранее прокурор попросил для него три года колонии общего режима.

По данным следствия, летом этого года Новиков на несанкционированной акции в столице несколько раз ударил по голове полицейского. Об этом свидетельствуют как показания свидетелей, так и видеозаписи с места событий.

На опубликованном Следственным комитетом видеоролике отчетливо видно, как мужчина дважды ударил полицейского-кинолога по шлему предметом, похожим на бутылку.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей провело расследование, которое доказывает, что США неоднократно вмешивались во внутренние дела РФ, в том числе и в прошедшие выборы. Удалось выяснить, что так называемая «оппозиция» получает для ведения антигосударственной деятельности финансовые средства из-за рубежа.

Кроме того, стало известно, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального и рассказывал об организации уличных акций. В частности, он подробно объяснял, как оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

ФАН также выяснило, что спецагент ЦРУ Стивен Секстон — один из лучших специалистов Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений. Скорее всего, в РФ основная его задача заключалась в том, чтобы подготовить и подчистить все документы ФБК.