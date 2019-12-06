Пранкер Лексус после разговора с Зеленским заявил, что устал от украинских политиков

Москва, 6 декабря. Пранкер Лексус (Алексей Столяров) рассказал о звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, дозвониться до бывшего шоумена было легко.

Столяров напомнил, что это не первый звонок первому лицу Украины. Вместе с коллегой Вованом (Владимир Кузнецов) они обзвонили практических всех президентов Украины. Поэтому пранкерам было важно дозвониться до действующего главы государства.

«В первую очередь, это шоумен, поэтому с ним надо разговаривать скорее в юмористическом ключе, что мы и сделали», — сообщил Столяров, его слова передает телеканал «360».

По словам Лексуса, сначала с Зеленским общались от имени Владимира Кличко. Пранкер считает, что президент поверил, что ему действительно звонит бывший боксер и действующий украинский политик.

Разговор пранкеров с Зеленским был опубликован в Сети.

При это и Лексус, и Вован уже устали от украинской тематики, и от украинских спикеров. Они уверены, что аудитории нужно дать некоторое время отдохнуть.

Столяров добавил, что в будущем они сосредоточатся на звонках мировым знаменитостям и звездам российского шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что неизвестные пранкеры разыграли украинского музыканта, лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку, «заставив» его разговаривать на русском языке.