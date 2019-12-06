Полиция патрулирует село на Чукотке, у которого бродят около 60 белых медведей

Анадырь, 6 декабря. Полиция и пограничники патрулируют район вокруг села Рыркайпий, возле которого бродят около 60 белых медведей, об этом сообщили в правительстве региона.

Накануне Всемирный фонд дикой природы (WWF) России сообщил, что из-за потепления на Чукотке десятки белых медведей не могут покинуть окрестности села.

По данным правительства Чукотки, ситуация с белыми медведями в селе Рыркайпий городского округа Эгвекинот находится под контролем. Патрули объезжают населенный пункт, дежурят у детского сада и школы. К обеспечению безопасности привлечены представители «Медвежьего патруля», полиция, пограничники и добровольцы.

«На это влияет само расположение поселка — на мысе Кожевникова находится крупное лежбище моржей. По словам ученых, животные уйдут к традиционным местам охоты, как только замерзнет море», — сообщили в региональном правительстве.

В Рыркайпии отменили все общественные мероприятия, жителей села предупреждают об опасности через социальные сети и мессенджеры. В случае приближения медведей к населенному пункту их будут отпугивать техникой и фальшфейерами.