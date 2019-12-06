Дамаск, 6 декабря. Новая партия сирийских беженцев прибыла на родину из лагеря в Ливане — группа людей прошла через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия», расположенный в районе Кусейра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Всех граждан пересадили на специальные бесплатные автобусы, которые развели их по родным деревням. Всего, по полученным данным, от контрольно-пропускного пункта «Ад-Дабуссия» отправился 31 автобус. Еще 8 автобусов приняли 250 сирийских беженцев, которые пересекли пункт «Хосе».

В комментарии корреспонденту ФАН возвращающиеся на родину беженцы рассказали о радости, которую они испытывают по приезду в республику. В данный момент каждый прибывший назад гражданин САР получает необходимую медицинскую помощь, которой был лишен во время пребывания в лагере Ливана. Кроме того, сирийские власти делают все возможное, чтобы облегчить переезд и связанные с ним затраты.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что поток сирийских беженцев с каждым месяцем становится все больше — люди активно возвращаются в страну, освобожденную от незаконных вооруженных группировок. Общими усилиями они делают все возможное, чтобы восстановить разрушенную от рук террористов страну.

Кроме того, усилиями сирийского правительства была восстановлена вся поврежденная боевиками инфраструктура, необходимая для базового жизнеобеспечения: электрические сети, водоснабжение, канализация, телефонная связь.

В данный момент в ряде населенных пунктов продолжается ремонт — работники восстанавливают государственные объекты, школы, больницы и детские сады. Специально обученные бригады занимаются очисткой территорий от мусора и обломков, оставшихся после военных действий.

Тем временем, появились доказательства того, что США участвовали в создании, поддержке и содержании запрещенного в России «Исламского государства»11. Кроме того, ФАН узнал, какие либеральные журналисты работают на боевиков. Были получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.