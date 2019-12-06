РФ зафиксировала 33 нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама в Сирии

Дамаск, 6 декабря. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 33 случая нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 17. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – десять, Алеппо – девять, Латакия – восемь, Хама – шесть», — уточняется в документе.

Турецкая сторона, отметили в ведомстве, зафиксировала 17 случаев нарушения перемирия в провинциях Латакия и Хама.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. ВС России в настоящее время проводят патрулирование территории севера страны в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе.

В четверг подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Кара-Мания — Дикия в провинции Хасака, Кобани — Марвах, Аджами — Каракозак и Аджами — Авшария в провинции Алеппо.