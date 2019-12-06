ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Донецк, 6 декабря. Украинские военные девять раз за прошедшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв несколько районов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается на сайте представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В ведомстве указали, что украинские военные действовали в нарушение Минских соглашений и договоренностей о перемирии.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило девять раз», — говорится в сводке нарушений за период с 03.00 5 декабря по 03.00 6 декабря.

В разных направлениях представители ВСУ использовали разное вооружение. Под обстрелы попали Горловское, Донецкое и Мариупольское направления. Силовики выпустили восемь мин калибром 120 и 82 миллиметра, применили стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. В целом украинские военные использовали 32 единицы боеприпасов, заявили в ДНР.

Кроме того, в зоне обстрела оказались пять населенных пунктов республики: Доломитное, Зайцево, Горловка, Спартак и Саханка. Жертв среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

За предыдущие сутки силовики использовали в ДНР 21 единицу боеприпасов. При этом 5 декабря под обстрел попал район проведения ремонтных работ вблизи от населенного пункта Зайцево. В соответствии с ранее предоставленными украинской стороной гарантиями безопасности сотрудниками КП «Компания «Вода Донбасса» в нем ведутся работы по восстановлению.

В ДНР подчеркивают, что несмотря на дополнительные гарантии безопасности, запрошенные представительством ДНР у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины, обстрелы продолжаются.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против против республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота в стране в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта с тех пор стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается на нескольких площадках, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

Формально с 21 июля 2019 года, согласно достигнутой контактной группой в столице Белоруссии договоренности, вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, однако обстрелы и боестолкновения в Донбассе не прекращаются.