В Госдуме назвали нежизнеспособной инициативу верифицировать авторов комментариев в СМИ

Читателей СМИ предложили обязать авторизовываться через портал госуслуг, чтобы оставлять комментарии к публикациям на интернет-ресурсах. В профильном комитете Госдумы раскритиковали эту инициативу.

Новые правила идентификации читателей, которые оставляют комментарии под материалами интернет-СМИ, предложила ввести Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Свою инициативу она направила в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, обосновав ее тем, что в настоящее время читатели делятся своим мнением о той или иной публикации, заходя в разделы комментариев СМИ через соцсети и нередко — под вымышленными именами.

В итоге в комментариях на сайтах СМИ может распространяться недостоверная или запрещенная в РФ информация, а ответственность за это несут редакции интернет-изданий, а не читатели, написавшие комментарии.

«Чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации. Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут граждане, а не СМИ», — цитирует RT обращение директора АППСИМ Владимира Зыкова к главе Минкомсвязи Константину Носкову.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Федеральным агентством новостей предложил дождаться реакции министерства на указанную инициативу.

«Давайте дождемся, что скажет Минкомсвязи. Но лично мое мнение — эта инициатива нежизнеспособная. Ведь далеко не все российские интернет-пользователи зарегистрированы на портале госуслуг. И далеко не все интернет-СМИ технически готовы работать в таком режиме», — заметил Сергей Боярский.

Парламентарий полагает, что предложение ввести обязательную верификацию авторов комментариев в СМИ — это не более чем желание Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, о которой до сих пор мало кто слышал, заявить о себе.

«Я, например, в первый раз слышу о такой организации. Конечно, проблема существует. Но полная деанонимизация пользователей — это весьма дискуссионный способ очистить интернет-пространство от недостоверной информации. На мой взгляд, сами интернет-площадки и соцсети должны самоочищаться и заниматься саморегулированием. Плюс у нас есть список запрещенного к распространению контента — вот за этим следит Роскомнадзор», — сказал Сергей Боярский.

Он считает, что право высказывать свое мнение о публикациях СМИ не должно ограничиваться, если только в комментариях не содержится призывов к противоправным действиям и ложной информации, которая может привести к нарушению работы объектов инфраструктуры, беспорядкам и так далее. В таких случаях, по закону, генпрокурор и его заместители могут потребовать немедленно удалить подобные комментарии.