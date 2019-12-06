Более семи тысяч выпускников ЛНР получили дипломы вузов РФ

Луганск, 6 декабря. Более семи тысяч выпускников высших учебных заведений Луганской Народной Республики за пять лет получили дипломы вузов Российской Федерации, заявил директор Института экономики и бизнеса Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Игорь Денисенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Денисенко отметил, что выпускники ЛНР с успехом защитили дипломы российского вуза.

«Сегодня мы имели честь вручить 10 дипломов образовательно-квалификационного уровня «Магистр» студентам ЛНУ имени Тараса Шевченко, выпускникам Института экономики и бизнеса, которые с успехом защитили дипломы в Вятском государственном университете», — рассказал он.

Он констатировал, что документы об образовании получили выпускники специальности «Государственное и муниципальное управление», восемь из которых были отмечены дипломами с отличием.

«Таким образом, сегодня в полной мере выпускники Института экономики и бизнеса имеют возможность подтвердить свои знания не только на государственной итоговой аттестации в ЛНУ имени Тараса Шевченко, но и вузах Российской Федерации, что, безусловно, вселяет уверенность в том, что профессорско-преподавательский состав, который трудится в Институте экономики и бизнеса, в полной мере соответствует требованиям, которые предъявляются Российской Федерацией», — убежден Денисенко.

Он добавил, что возглавляемое им структурное подразделение также ведет сотрудничество со Смоленским государственным университетом, Кабардино-Балкарским государственным университетом имени Хатуты Бербекова, Воронежским государственным аграрным университетом, Адыгейским государственным университетом и рядом вузов ДНР.

Заведующий кафедрой государственного управления и таможенного дела ИнЭБ Артур Пожидаев в свою очередь рассказал, что члены государственной экзаменационной комиссии высоко оценили качество предоставленных работ.

«Как отметили наши коллеги из Российской Федерации, студенты ответственно подошли к написанию магистерских диссертаций и их работы носят научно-исследовательский характер с высокой практической значимостью для Луганской Народной Республики», — отметил он.

Всего за последние пять лет дипломы российских вузов получили более семи тысяч выпускников ЛНР.