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Студента ВШЭ Жукова осудили на три года условно за призывы к экстремистской деятельности

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Студента ВШЭ Жукова осудили на три года условно за призывы к экстремистской деятельности

Москва, 6 декабря. Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ и блогера Егора Жукова к условному сроку по обвинению в публичных призывах в Интернете к экстремистской деятельности, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Суд установил, что Жуков, используя Интернет, осуществлял призывы к экстремистской деятельности», — огласила приговор судья Светлана Ухналева.

Студента ВШЭ приговорили к трем годам условно, а также запретили ему пользоваться Сетью на протяжении двух лет. Жуков свою вину не признал.

Напомним, студент политологического департамента «Высшей школы экономики», блогер Жуков, по версии следствия, координировал действия толпы в Камергерском переулке 27 июля во время незаконного митинга в Москве и стал участником провокации со столкновением людей с сотрудниками правоохранительных органов.

После незаконной акции Жуков был привлечен к уголовной ответственности по делу о массовых беспорядках 27 июля по 212 статье УК РФ. Следователи также увидели в действиях блогера манипуляции по управлению толпой.

Студента ВШЭ Жукова осудили на три года условно за призывы к экстремистской деятельности

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Источник: Федеральное агентство новостей
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