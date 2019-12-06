Эксперт рассказала, какой чай нужно пить россиянам

Москва, 6 декабря. Россиянам в холодное время года необходим «витаминный допинг», который можно получить из чая, об этом рассказала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

По словам Тихоновой, зеленый чай богат витамином С ― он содержит 90% полезных элементов, которые есть в зеленом листе чая. При этом черный чай содержит витамины группы В, которые защищают от болезней и простуд и необходимы в нашей климатической зоне. В холодное время года россиянам такой чай необходим.

Эксперт назвала самый лучший способ употреблять максимальное количество витаминов. Для этого достаточно добавить в черный чай дольку лимона.

«Если в черный чай добавить лимон, то концентрация витамина С становится, как в зеленом чае, а все остальные витамины в нем также остаются», ― отметила Тихонова в комментарии радио Sputnik.

Эксперт подчеркнула, что сказанное не относится к чаям с синтетическими ароматизаторами и вкусовыми добавками.

«Весь чай, который идет с ароматизаторами, вкусовыми добавками и всевозможными наполнителями ‒ это уже не совсем чай… Это даже не чайный напиток, это просто напиток», ― заявила Тихонова.

Ранее российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников рассказал о полезных свойствах чая и его способности защитить организм от опасных болезней. По словам врача, чай содержит тысячи биологически активных веществ, важных для человеческого организма.