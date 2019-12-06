Москва, 6 декабря. Мужчинам, предпочитающим носить бороду или усы, нужно тщательно ухаживать за ними в сезон гриппа и ОРВИ или сбривать. Об этом рассказал главный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Врач объяснил, почему нужно сбривать бороду и усы зимой. По его словам, растительность на лице сейчас в моде. При этом некоторые люди считают, что борода и усы могут согреть в мороз. Как подчеркнул эксперт, от них больше вреда, чем пользы. Как пишет агентство городских новостей «Москва», волос человека подобен фильтру, который впитывает и задерживает бактерии.

Тяжельников добавил, что влажность и тепло в густых волосах создают комфортные условия для размножения микроорганизмов. В итоге борода и усы могут стать «инкубатором» для вредоносных бактерий зимой. К тому же после выздоровления человек может заразиться повторно.

«Осевшие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях», — предупредил эксперт.

Ранее ученые заявили о создании убивающей грипп молекулы. Поиском универсального и эффективного средства для борьбы с этой болезнью занималась международная группа специалистов из США, Бельгии и Нидерландов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science 8 марта. В ходе экспериментов они вводили лабораторным мышам молекулу, которая имитировала поведение нейтрализующих тел. После этого грызуны полностью выздоравливали.

По мнению врачей, это доказывает, что современные препараты могут только стимулировать иммунную систему вырабатывать антитела, в то время как новый метод запускает процесс выздоровления до того, как инфекция начнет размножаться в организме. Ученые подчеркнули, что в ходе опытов ни одна мышь не погибла.