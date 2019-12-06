Премьеры России и Белоруссии встретятся в Сочи, чтобы обсудить интеграцию

Минск, 6 декабря. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прибудет в пятницу с рабочим визитом в Сочи, где встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым «один на один» и подключится к переговорам членов правительств. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Совета министров.

«В пятницу в Сочи запланированы встречи премьеров в формате «один на один» и с участием правительственных делегаций. Основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты», — уточнили в представительстве.

В воскресенье, 8 декабря, Белоруссия и Россия отметят 20-летие договора о создании Союзного государства. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал принять к этой дате программу углубления интеграции двух стран.

В сентябре премьеры государств подписали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства начали разрабатывать 31 дорожную карту. В ноябре Румас говорил, что Россия и Белоруссия уже согласовали значительную часть документов.

Напомним, Москва и Минск 8 декабря 1999 года договорились о создании Союзного государства. Тогда же была принята программа по реализации положений важнейшего для двух стран документа. Генеральный директор центра изучения перспектив интеграции, главный редактор портала rubaltic.ru Сергей Рекеда рассказал «Радио Sputnik» о непростом пути объединения и компромиссах в отношениях государств.