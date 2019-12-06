Особняк Игеля в Петербурге передадут инвестору для реставрации

Санкт-Петербург, 6 декабря. Особняк Игеля на Каменноостровском проспекте, 55 в Санкт-Петербурге восстановят, городу удалось найти инвестора. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

По его словам, город и инвестор будут работать в рамках концессионного соглашения, что выгодно обеим сторонам. Здание все так же останется в собственности Петербурга, а инвестору его передадут на 49 лет.

За это время он обязуется восстановить практически все исторические элементы особняка.

«Поэтому мы идем по пути передачи на 49 лет, но чтобы само здание, историческое наше здание, оставалось в нашей собственности», — объяснил Беглов в эфире передачи «Петербург. Новый взгляд».

По его словам, в особняке хотят сделать гостиницу, в связи с чем инвестору предоставят специальные условия для получения налоговых льгот. Реставрация будет вестись на протяжении шести лет, а после городу инвестор будет выплачивать каждый год свыше двух миллионов рублей в качестве арендной платы, пишут «Невские новости».

Беглов уточнил, что Петербург и дальше намерен развивать подобное сотрудничество и привлекать инвесторов к восстановлению исторических зданий на взаимовыгодной основе.

Напомним, усадьбу построил на Каменноостровском проспекте в 1897 году архитектор Борис Зонн. Особняк возвели по заказу французского купца Эрнеста Игеля. На первом этаже располагались оранжерея и ресторан, некогда славившийся своими блюдами на весь город.

В 1924 году здание превратили в Дом пролетарской диктатуры, а затем в нем обосновался Союз металлистов. До 1977 года в особняке размещался исполком Ждановского районного совета и райком партии Ленинграда, а с начала 90-х его передали гуманитарному деловому центру «Юна».

Особняк Игеля не раз становился местом съемок художественных фильмов.

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